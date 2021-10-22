Украина расширила санкции против России: Зеленский подписал решение СНБО
Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении санкций против физических и юрлиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ и нарушению прав человека на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Также введены санкции против руководителей российской сети супермаркетов MERE.
Зеленский ввел в действие решения СНБО от 15 октября. К указам добавили списки физических (141) и юридических (49) лиц, против которых ввели санкции.
В частности, указом №556/2021 вводятся трехлетние санкции против 9 физлиц. Среди них – глава российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, а также – председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, секретарь комиссии Екатерина Пыркова, начальник Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, председатель «Заксобрания» Севастополя Владимир Немцев, и.о. «губернатора» Севастополя Михаил Разожаев, включенніе в список санкций США и ЕС за проведение незаконных выборов в оккупированном Крыму
Также указом №556/2021 ввели санкции против 42 зарегистрированных в РФ юридических лиц, включая группу «ЭйБи», ООО «Глобал-Инвест», ООО «Студия Союз», АО «Судностроительный завод «Море», ООО «Севастопольское предприятие «Эра», регистратора доменных имен reg.ru, Главное управление государственной экспертизы, авиакомпанией «Хорс».
В то же время указ №557/2021 предусматривает введение санкций на 10 лет против 121 гражданина Украины, которые являлись членами территориальных избирательных комиссий и «контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии Республики Крым».
При этом, указом №558/2021 вводятся санкции на три года против пяти граждан РФ, среди них – Александр Щеглов, Андрей, Сергей и Иван Шнайдеры, Андрей Вейкулайнен, управляющие компаниями, работавшими над выводом на украинский рынок российской сети супермаркетов Mere.
Также этим указом, в частности, ввели санкции против компаний «Глобалтрейд», «Крымпродукт», ООО «Гладоплан-Крым», ООО «НСКТрейд».
В то же время указ №559/2021 предусматривает введение трехлетних санкций против шестерых сотрудников правоохранительных органов РФ: члена «Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым» Алексея Козырева, судьи Северо-Кавказского окруженного военного суда в г. Ростов-на-Дону, старшего прокурора «отдела гособвинений прокуратуры Республики Крым» Анастасии Супряги, судей Киевского районного суда Симферополя Ирины Кагитиной и Алексея Тихопия и начальника следственного отдела «Управления ФСБ РФ» в Крыму Андрея Гибы.
При этом последние 4, кроме российского, имеют и украинское гражданство.
Также этим указом ввели санкции против Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Республике Крым и г.Севастополе».
Ранее Власти сообщали, что Совет Европейского союза постановил продлить действие ограничительных мер против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года.