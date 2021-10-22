Украина расширила санкции против России: Зеленский подписал решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении санкций против физических и юрлиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ и нарушению прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Зеленский подписал решение СНБО от 15 октября



Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Также введены санкции против руководителей российской сети супермаркетов MERE.

Зеленский ввел в действие решения СНБО от 15 октября. К указам добавили списки физических (141) и юридических (49) лиц, против которых ввели санкции.

В частности, указом №556/2021 вводятся трехлетние санкции против 9 физлиц. Среди них – глава российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, а также – председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, секретарь комиссии Екатерина Пыркова, начальник Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, председатель «Заксобрания» Севастополя Владимир Немцев, и.о. «губернатора» Севастополя Михаил Разожаев, включенніе в список санкций США и ЕС за проведение незаконных выборов в оккупированном Крыму

Также указом №556/2021 ввели санкции против 42 зарегистрированных в РФ юридических лиц, включая группу «ЭйБи», ООО «Глобал-Инвест», ООО «Студия Союз», АО «Судностроительный завод «Море», ООО «Севастопольское предприятие «Эра», регистратора доменных имен reg.ru, Главное управление государственной экспертизы, авиакомпанией «Хорс».

В то же время указ №557/2021 предусматривает введение санкций на 10 лет против 121 гражданина Украины, которые являлись членами территориальных избирательных комиссий и «контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии Республики Крым».

При этом, указом №558/2021 вводятся санкции на три года против пяти граждан РФ, среди них – Александр Щеглов, Андрей, Сергей и Иван Шнайдеры, Андрей Вейкулайнен, управляющие компаниями, работавшими над выводом на украинский рынок российской сети супермаркетов Mere.

Также этим указом, в частности, ввели санкции против компаний «Глобалтрейд», «Крымпродукт», ООО «Гладоплан-Крым», ООО «НСКТрейд».

В то же время указ №559/2021 предусматривает введение трехлетних санкций против шестерых сотрудников правоохранительных органов РФ: члена «Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым» Алексея Козырева, судьи Северо-Кавказского окруженного военного суда в г. Ростов-на-Дону, старшего прокурора «отдела гособвинений прокуратуры Республики Крым» Анастасии Супряги, судей Киевского районного суда Симферополя Ирины Кагитиной и Алексея Тихопия и начальника следственного отдела «Управления ФСБ РФ» в Крыму Андрея Гибы.

При этом последние 4, кроме российского, имеют и украинское гражданство.

Также этим указом ввели санкции против Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Республике Крым и г.Севастополе».

Ранее Власти сообщали, что Совет Европейского союза постановил продлить действие ограничительных мер против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года.

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