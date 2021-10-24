В Южном Судане разбился самолет с россиянами

В столице Южного Судана городе Джуба потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, погибли все пять членов экипажа.

Самолет разбился вскоре после взлета



Об этом сообщило AP. Воздушное судно принадлежало компании Optimum Aviation Ltd.

Самолет потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Джубы по пути в графство Мабан, расположенный в штате Верхний Нил на севере страны. Что послужило причиной аварии не уточняется.

«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», – сказал директор аэропорта Кур Куол. По его словам, погибли двое граждан России и Южного Судана.

Зафрахтованный Антонов перевозил груз, в том числе топливо.

Ранее Власти писали, что в России в Рузском районе на западе от Москвы потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт A-22″, в котором находились пилот и его пассажирка.

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