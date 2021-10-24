В Южном Судане разбился самолет с россиянами
В столице Южного Судана городе Джуба потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, погибли все пять членов экипажа.
Об этом сообщило AP. Воздушное судно принадлежало компании Optimum Aviation Ltd.
Самолет потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Джубы по пути в графство Мабан, расположенный в штате Верхний Нил на севере страны. Что послужило причиной аварии не уточняется.
«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», – сказал директор аэропорта Кур Куол. По его словам, погибли двое граждан России и Южного Судана.
Зафрахтованный Антонов перевозил груз, в том числе топливо.
Ранее Власти писали, что в России в Рузском районе на западе от Москвы потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт A-22″, в котором находились пилот и его пассажирка.