Нападение на журналистов Схем: дело против Мецгера и трех работников банка передали в суд

Прокуратура направила в суд материалы дела о нападении должностных лиц государственного «Укрэксимбанка» на журналистов программы “Схемы” издания «Радио Свобода».

Экс-главе Укрэксимбанка грозит штраф или ограничение свободы



Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 Уголовного кодекса – «Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения».

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и отдельно по 121 – «Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений».

Напомним, 5 октября «Радио Свобода» сообщило о нападении на журналистов проекта «Схемы» в помещении государственного «Укрэксимбанка». Они проводили запись интервью с руководителем этого финансового учреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгер лично давал распоряжения своим подопечным относительно насильственных действий по отношению к ним.

У журналистов отобрали камеры, а технические специалисты банка удалили всю отснятую информацию. Однако позже пострадавшие с помощью других специалистов восстановили весь материал, в том числе агрессивные действия сотрудников финучреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Ранее Власти писали:

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования нападения на журналистов.

Журналисты-расследователи программы Схемы обнародовали свой материал по Укрэксимбанку, в помещении которого произошло нападение на их съемочную группу.

Одному из руководителей Укрэксимбанка объявили о подозрении по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов программы Схемы.

Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера и руководителя пресс-службы банка Владимира Пикалова.

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