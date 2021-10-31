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19:38 02 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Париже неизвестный с ножом набросился на охранника вокзала: его подстрелили

В понедельник вечером в Париже на вокзале Сен-Лазар сотрудник службы безопасности железной дороги застрелил человека.

Инцидент случился в Париже на вокзале Сен-Лазар.

Об этом сообщает BFM TV.

Сотрудники службы безопасности железной дороги проводили обычную проверку.

Один из пассажиров был без медицинской маски, и между ним и охранниками началась словесная перепалка.

Затем мужчина выхватил  нож и кинулся на охранников с криками: «Аллаху акбар! Францией правит Исламское государство!»

Один из охранников вынужден был применить табельное оружие.

Мужчина с ранением в области груди был доставлен в больницу.

В его вещах нашли документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что у этого человека уже были проблемы с правоохранителями.

Ранее Власти писали, что в метро Токио мужчина с ножом напал на пассажиров.

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Тэги: вокзал, Париж, нож
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