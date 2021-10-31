В Париже неизвестный с ножом набросился на охранника вокзала: его подстрелили
В понедельник вечером в Париже на вокзале Сен-Лазар сотрудник службы безопасности железной дороги застрелил человека.
Об этом сообщает BFM TV.
Сотрудники службы безопасности железной дороги проводили обычную проверку.
Один из пассажиров был без медицинской маски, и между ним и охранниками началась словесная перепалка.
Затем мужчина выхватил нож и кинулся на охранников с криками: «Аллаху акбар! Францией правит Исламское государство!»
Один из охранников вынужден был применить табельное оружие.
Мужчина с ранением в области груди был доставлен в больницу.
В его вещах нашли документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что у этого человека уже были проблемы с правоохранителями.
Ранее Власти писали, что в метро Токио мужчина с ножом напал на пассажиров.