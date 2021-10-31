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Главная » Украина » Общество
18:23 02 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У водителей, которые превышают скорость и не платят штрафы, будут забирать автомобили – Минюст

У водителей, которые превышают скорость и не платят штрафы, будут конфисковывать автомобили.

У злостных нарушителей скоростного режима могут отобрать авто

Об этом сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

По его словам, подтолкнули к ужесточению наказания для нарушителей резонансные ДТП в Харькове. Поэтому именно этот город станет первым, где начнет действовать новое наказание

«Такими нарушителями являются одни и те же люди… Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, если он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям», – заявил замминистра.

После Харькова эту инициативу реализуют в Киеве, а затем уже во всех городах Украины.

Как сообщали Власти, в Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

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Тэги: пдд, Минюст
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