Разведка рассказала, какие войска РФ скопились у границы с Украиной и сколько их

По состоянию на начало ноября у границы Украины и на временно оккупированных РФ территориях сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

На границах с Украиной скопилось около 90 тыс. российских военных



Об этом сообщил Центр оперативного информирования Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

По информации разведчиков, замечены войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, вблизи украинской границы разместились отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

В Минобороны напомнили, что во втором полугодии 2021 года возле границ Украины российское военное командование провело несколько масштабных командно-штабных учений.

В них участвовали войска Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41 армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

После завершения учений части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной.

Украинские военные напомнили, что Россия периодически прибегает к практике накопления военных подразделений, чтобы поддержать напряжение в регионе и оказать политическое давление на соседние государства.

Ранее Власти сообщали:

Американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.

При этом администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

Позднее в Кремле заявили, что сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.

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