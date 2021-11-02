Разведка рассказала, какие войска РФ скопились у границы с Украиной и сколько их
По состоянию на начало ноября у границы Украины и на временно оккупированных РФ территориях сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.
Об этом сообщил Центр оперативного информирования Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.
По информации разведчиков, замечены войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.
Кроме того, вблизи украинской границы разместились отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.
В Минобороны напомнили, что во втором полугодии 2021 года возле границ Украины российское военное командование провело несколько масштабных командно-штабных учений.
В них участвовали войска Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41 армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.
После завершения учений части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной.
Украинские военные напомнили, что Россия периодически прибегает к практике накопления военных подразделений, чтобы поддержать напряжение в регионе и оказать политическое давление на соседние государства.
Ранее Власти сообщали:
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Американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.
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Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.
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Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.
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При этом администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.
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Позднее в Кремле заявили, что сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.