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Главная » Украина » Общество
09:16 03 Ноября 2021 Просмотров 440   КомментариевКомментарии

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

В Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

Антивакцинаторы устроили марш в Киеве

Как сообщила Украинская правда, акция началась в 08:00, но люди до сих пор подходят, несмотря на дождь.

Протестующие требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную вакцинацию. Свои требования они аргументируют защитой прав людей.

На марше “Антивакцинаторов” заметили экс-нардепа Надежду Савченко, которую на прошлой неделе задержали с фальшивым сертификатом о вакцинации.

Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию

Протестующие требуют отменить обязательную вакцинацию

Антивакцинаторы перекрыли часть улиц в правительственном квартале

Антивакцинаторы перекрыли часть улиц в правительственном квартале

Протестующие требуют защитить свои права

Протестующие требуют защитить свои права

В нескольких местах протестующие заблокировали правительственный квартал, ограничив движение транспорта.

Список перекрытых улиц в Киеве:

  • Ул. Грушевского 5 (возле стадиона Динамо)

  • проул. Крепостной 30/1 (возле Дома офицеров)

  • перекресток ул. Липская и ул Институская (возле отеля «Национальный»)

  • перекресток ул. Московская и проулок Инженерный

  • перекресток  ул. Ольгинская и площадь Ивана Франка

  • перекресток ул. Лютеранская и ул. Круглоуниверситетская

  • перекресток ул. Лютеранская и ул. Заньковецкая

  • ул. Парковая 35


>Новость дополняется…

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Тэги: Киев, акция протеста, вакцинация
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