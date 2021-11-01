Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео
В Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.
Как сообщила Украинская правда, акция началась в 08:00, но люди до сих пор подходят, несмотря на дождь.
Протестующие требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную вакцинацию. Свои требования они аргументируют защитой прав людей.
На марше “Антивакцинаторов” заметили экс-нардепа Надежду Савченко, которую на прошлой неделе задержали с фальшивым сертификатом о вакцинации.
В нескольких местах протестующие заблокировали правительственный квартал, ограничив движение транспорта.
Список перекрытых улиц в Киеве:
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Ул. Грушевского 5 (возле стадиона Динамо)
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проул. Крепостной 30/1 (возле Дома офицеров)
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перекресток ул. Липская и ул Институская (возле отеля «Национальный»)
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перекресток ул. Московская и проулок Инженерный
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перекресток ул. Ольгинская и площадь Ивана Франка
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перекресток ул. Лютеранская и ул. Круглоуниверситетская
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перекресток ул. Лютеранская и ул. Заньковецкая
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ул. Парковая 35
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