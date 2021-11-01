Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

В Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

Антивакцинаторы устроили марш в Киеве



Как сообщила Украинская правда, акция началась в 08:00, но люди до сих пор подходят, несмотря на дождь.

Протестующие требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную вакцинацию. Свои требования они аргументируют защитой прав людей.

На марше “Антивакцинаторов” заметили экс-нардепа Надежду Савченко, которую на прошлой неделе задержали с фальшивым сертификатом о вакцинации.

В нескольких местах протестующие заблокировали правительственный квартал, ограничив движение транспорта.

Список перекрытых улиц в Киеве:

Ул. Грушевского 5 (возле стадиона Динамо)

проул. Крепостной 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток ул. Липская и ул Институская (возле отеля «Национальный»)

перекресток ул. Московская и проулок Инженерный

перекресток ул. Ольгинская и площадь Ивана Франка

перекресток ул. Лютеранская и ул. Круглоуниверситетская

перекресток ул. Лютеранская и ул. Заньковецкая

ул. Парковая 35





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