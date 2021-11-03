На Хмельнитчине полиция заблокировала автобус с антивакцинаторами, они пытались перекрыть дорогу. Видео
В Хмельницкой области полицейские остановили микроавтобус, который следовал в Киев. У пассажиров не было документов о COVID-безопасности, поэтому дальнейшее движение транспортному средству не разрешили.
Об этом сообщил Kamianets PLUS в Telegram. Инцидент произошел в Каменце-Подольском на проспекте Грушевского.
Возмущенные люди вышли из автобуса и попытались перекрыть дорогу, мешая движению других автомобилей.
Чем закончилось противостояние, не уточняется.
Предположительно, микроавтобус вез участников т.н. марша антивакцинаторов, который 3 ноября проходит в Киеве.
Ранее Власти писали, что в Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.