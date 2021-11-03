На Хмельнитчине полиция заблокировала автобус с антивакцинаторами, они пытались перекрыть дорогу. Видео

В Хмельницкой области полицейские остановили микроавтобус, который следовал в Киев. У пассажиров не было документов о COVID-безопасности, поэтому дальнейшее движение транспортному средству не разрешили.

Пассажиры автобуса, очевидно, ехали на акцию протеста в Киев



Об этом сообщил Kamianets PLUS в Telegram. Инцидент произошел в Каменце-Подольском на проспекте Грушевского.

Возмущенные люди вышли из автобуса и попытались перекрыть дорогу, мешая движению других автомобилей.

Чем закончилось противостояние, не уточняется.

Предположительно, микроавтобус вез участников т.н. марша антивакцинаторов, который 3 ноября проходит в Киеве.

Ранее Власти писали, что в Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права.

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