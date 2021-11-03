Названы семь стран Евросоюза, которые не советуют посещать туристам в ноябре

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что эпидемиологическая ситуация в семи государствах-членах ЕС ухудшилась.

Агентство здравоохранения ЕС предложило ограничить все поездки в эти страны.



Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

В список «неблагополучных» входят: Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения.

По данным ECDC, за последние пару недель в этих странах выявлено более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей.

Агентство здравоохранения ЕС предложило ограничить все поездки в эти страны, особенно для тех, кто не был полностью вакцинирован или не излечился от COVID-19.

Ранее Власти писали, что Таиланд открылся для вакцинированных туристов из 63 стран.

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