Главная » Мир » Общество
11:05 03 Ноября 2021 40 Комментарии
Названы семь стран Евросоюза, которые не советуют посещать туристам в ноябре
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что эпидемиологическая ситуация в семи государствах-членах ЕС ухудшилась.
Агентство здравоохранения ЕС предложило ограничить все поездки в эти страны.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.
В список «неблагополучных» входят: Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения.
По данным ECDC, за последние пару недель в этих странах выявлено более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Агентство здравоохранения ЕС предложило ограничить все поездки в эти страны, особенно для тех, кто не был полностью вакцинирован или не излечился от COVID-19.
Ранее Власти писали, что Таиланд открылся для вакцинированных туристов из 63 стран.
Источник:
Тэги: туристы, коронавирус, covid-19
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы
03.11.2021 09:49