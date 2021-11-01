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00:30 04 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

30-летняя женщина по имени Изабела умерла от септического шока на 22-й неделе беременности. У нее остались муж и дочь.

В Варшаве провели акцию в память об умершей женщине.

Об этом сообщает AP.

Активисты, выступающие в защиту прав женщин, говорят, что Изабела стала первой жертвой польского закона о запрете абортов.

Изабела умерла в сентябре, но о ее смерти стало известно только на днях, что вызвало протесты в Варшаве, Кракове и других городах.

Она обратилась в больницу в Пщине из-за исчезновения околоплодных вод. Медики это подтвердили, а также подтвердили, что у плода есть дефекты, однако аборт делать не стали. В больнице женщина умерла. Причиной смерти стал септический шок.

В больнице заявили, что прокуратура расследует это дело, однако «все медицинские решения были приняты с учетом правовых положений и стандартов поведения, действующих в Польше».

22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял решение, которым постановил, что прерывание беременности из-за дефектов плода является незаконным.

Активисты говорят, что врачи в Польше теперь ждут, пока плод, у которого нет шансов на выживание, сам умрет в утробе матери, вместо того, чтобы делать аборт.

Ранее Власти писали, что Европарламент принял резолюцию о праве на безопасный аборт.

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Тэги: Польша, запрет абортов, беременная
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