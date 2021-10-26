Украина до конца недели получит 3 млн. доз вакцины Moderna

Уже на этой неделе в Украину поступит около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX.

с начала компании по вакцинации на территорию Украины было доставлено более 26 млн доз вакцин от COVId-19



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга МОЗ.

По его словам, в Украину до конца недели доставят 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Ляшко отметил, что с начала компании по вакцинации на территорию Украины было доставлено более 26 млн доз вакцин от COVId-19, а в наличии сейчас есть около 7,5 млн доз вакцин.

Как ранее сообщали Власти, в лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

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