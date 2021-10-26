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12:04 03 Ноября 2021 42 Комментарии
Украина до конца недели получит 3 млн. доз вакцины Moderna
Уже на этой неделе в Украину поступит около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX.
с начала компании по вакцинации на территорию Украины было доставлено более 26 млн доз вакцин от COVId-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга МОЗ.
По его словам, в Украину до конца недели доставят 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX.
Ляшко отметил, что с начала компании по вакцинации на территорию Украины было доставлено более 26 млн доз вакцин от COVId-19, а в наличии сейчас есть около 7,5 млн доз вакцин.
Как ранее сообщали Власти, в лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.
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Тэги: ляшко, моз, вакцина, воз, covax, Moderna
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