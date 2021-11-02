В Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто пополнил «черный список»
Министерство культуры и информационной политики обновило перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины и против которых применены другие санкции, еще 32 фамилиями.
Обновленная информация появилась на сайте Минкульта 3 ноября. Таким образом в “черном списке” теперь 258 фамилий российских деятелей культуры.
Все они не могут пересекать украинскую границу.
Кроме того, на территории страны нельзя выставлять в прокат киноленты или другие произведения, над которыми работали указанные персоны.
Действие ограничений в отношении новых подсанкционных персонажей началось с 1 ноября 2021 года.
“Черный список” пополнили следующие артисты:
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Павел Богомолов
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Илья Власов
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Михаил Разинкин
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Анастасия Бакланова
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Роман Гусев
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Константин Гапонов
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Вячеслав Земляной
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Максим Шпаковский
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Андрей Фомин
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Илья Домбровский
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Юрий Котов
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Людмила Яковлева
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Игорь Лучихин
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Татьяна Бурнакина
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Екатерина Федченко
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Екатерина Насонова
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Андрей Пензин
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Владимир Миллер
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Александр Романов
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Усейн Дегерменджи
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Александр Классен
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Андрей Скабар
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Сергей Воробьев
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Валентин Томусяк
Ранее Власти писали, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) 21 октября внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.