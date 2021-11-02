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20:21 03 Ноября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто пополнил «черный список»

Министерство культуры и информационной политики обновило перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины и против которых применены другие санкции, еще 32 фамилиями.

Черный список российских артистов пополнили 32 фамилиями

Обновленная информация появилась на сайте Минкульта 3 ноября. Таким образом в “черном списке” теперь 258 фамилий российских деятелей культуры.

Все они не могут пересекать украинскую границу.

Кроме того, на территории страны нельзя выставлять в прокат киноленты или другие произведения, над которыми работали указанные персоны.

Действие ограничений в отношении новых подсанкционных персонажей началось с 1 ноября 2021 года.

“Черный список” пополнили следующие артисты:

  • Павел Богомолов

  • Илья Власов

  • Михаил Разинкин

  • Анастасия Бакланова

  • Роман Гусев

  • Константин Гапонов

  • Вячеслав Земляной

  • Максим Шпаковский

  • Андрей Фомин

  • Илья Домбровский

  • Юрий Котов

  • Людмила Яковлева

  • Игорь Лучихин

  • Татьяна Бурнакина

  • Екатерина Федченко

  • Екатерина Насонова

  • Андрей Пензин

  • Владимир Миллер

  • Александр Романов

  • Усейн Дегерменджи

  • Александр Классен

  • Андрей Скабар

  • Сергей Воробьев

  • Валентин Томусяк

Ранее Власти писали, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) 21 октября внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник:
Тэги: санкции, артисты
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