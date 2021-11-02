В Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто пополнил «черный список»

Министерство культуры и информационной политики обновило перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины и против которых применены другие санкции, еще 32 фамилиями.

Черный список российских артистов пополнили 32 фамилиями



Обновленная информация появилась на сайте Минкульта 3 ноября. Таким образом в “черном списке” теперь 258 фамилий российских деятелей культуры.

Все они не могут пересекать украинскую границу.

Кроме того, на территории страны нельзя выставлять в прокат киноленты или другие произведения, над которыми работали указанные персоны.

Действие ограничений в отношении новых подсанкционных персонажей началось с 1 ноября 2021 года.

“Черный список” пополнили следующие артисты:

Павел Богомолов

Илья Власов

Михаил Разинкин

Анастасия Бакланова

Роман Гусев

Константин Гапонов

Вячеслав Земляной

Максим Шпаковский

Андрей Фомин

Илья Домбровский

Юрий Котов

Людмила Яковлева

Игорь Лучихин

Татьяна Бурнакина

Екатерина Федченко

Екатерина Насонова

Андрей Пензин

Владимир Миллер

Александр Романов

Усейн Дегерменджи

Александр Классен

Андрей Скабар

Сергей Воробьев

Валентин Томусяк

Ранее Власти писали, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) 21 октября внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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