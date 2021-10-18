Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

Во Львове, который относится к “красной” карантинной зоне, ослабили один из запретов – в городе разрешили посещать музеи и галереи при определенных условиях.

Dj Львове разрешиили посещать музеи и галереи



Об этом сообщили на сайте городского совета. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 4 ноября разрешено посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий.

Обязательным условием является наличие у всех работников и посетителей документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы), или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения заведения.

Также подойдет документа от врача о наличии противопоказаний, или о переносе болезни.

Принимать посетителей учреждения могут в расчете 1 человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.

Ранее Власти писали, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове городские власти ужесточают карантинные ограничения.

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