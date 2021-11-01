В супермаркете Луцка разлили ртуть: персонал и посетителей эвакуировали

В Луцке сотрудники одного из супермаркетов в среду, 3 ноября, обнаружили в камере хранения полиэтиленовый пакет с ртутью, часть его содержимого вылилась наружу.

В супермаркете разлилась ртуть



Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в супермаркете АТБ на проспекте Возрождения около 17:40.

Вылилось около 200 г жидкого металла.

Персонал и посетителей супермаркета срочно эвакуировали. На место происшествия прибыли спасатели для утилизации ртути.

По состоянию на 19:10 специалисты гражданской защиты собрали всю ртуть в специальную емкость.

После этого была проведена демеркуризация – специальные мероприятия, направленные на снижение концентрации паров ртути в воздухе помещений до предельно допустимого уровня.

Кто и с какой целью принес и оставил в камере хранения опасное вещество – будет выяснять полиция.

Ранее Власти писали, что в Одессе чиновникам прислали конверт со ртутью.

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