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09:29 04 Ноября 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

В супермаркете Луцка разлили ртуть: персонал и посетителей эвакуировали

В Луцке сотрудники одного из супермаркетов в среду, 3 ноября, обнаружили в камере хранения полиэтиленовый пакет с ртутью, часть его содержимого вылилась наружу.

В супермаркете разлилась ртуть

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в супермаркете АТБ на проспекте Возрождения около 17:40.

Вылилось около 200 г жидкого металла.

Персонал и посетителей супермаркета срочно эвакуировали. На место происшествия прибыли спасатели для утилизации ртути.

Пакет с ртутью обнаружили в камере хранения

Пакет с ртутью обнаружили в камере хранения

По состоянию на 19:10 специалисты гражданской защиты собрали всю ртуть в специальную емкость.

На место происшествия прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты

На место происшествия прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты

После этого была проведена демеркуризация – специальные мероприятия, направленные на снижение концентрации паров ртути в воздухе помещений до предельно допустимого уровня.

Персонал и посетителей АТБ эвакуировали

Персонал и посетителей АТБ эвакуировали

Кто и с какой целью принес и оставил в камере хранения опасное вещество – будет выяснять полиция.

Ранее Власти писали, что в Одессе чиновникам прислали конверт со ртутью.

Источник:
Тэги: Луцк, ртуть
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