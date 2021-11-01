Под Винницей автомобиль насмерть сбил 13-летнего велосипедиста

Вечером 3 ноября за селом Агрономическое под Винницей автомобиль сбил 13-летнего подростка, ребенок погиб.

ДТП произошло возле села Агрономическое



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области. Трагедия случилась около 17:30.

По информации правоохранителей, автомобиль Ford Fusion, управляемый 60-летним жителем г. Ривне, сбил велосипедиста, когда тот пересекал дорогу.

По информации ТСН, участок трассы, где произошло ДТП, плохо освещен, поэтому, очевидно, водитель не заметил ребенка или не успел быстро отреагировать на его появление.

От полученных травм ребенок погиб на месте крушения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Водитель легковушки прошел освидетельствование на наличие алкоголя – он оказался трезвым.

Следствием возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.



Ранее Власти писали, что в Ирпене Киевской области водитель автомобиля Citroen сбил 8-летнего мальчика, который катался на самокате.

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