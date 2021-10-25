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11:10 04 Ноября 2021 Просмотров 705   КомментариевКомментарии

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

Вселенский патриарх по завершении своего визита в США провел ночь в больнице Нью-Йорка. В среду днем ему сделали стентирование.

Патриарх Варфоломей прибыл с визитом в США в конце октября.

сообщает ABC News.

81-летний Варфоломей был госпитализирован в больнице Mount Sinai на Манхэттене. Ему сделали ангиограмму, которая определила необходимость установки стента (трубки, помещенной в кровеносный сосуд для увеличения кровотока).

Ожидается, что патриарха выпишут в четверг.

Лечение задержало возвращение Варфоломея домой в Турцию, которое было запланировано на среду по завершении напряженного 12-дневного тура по США.

Патриарх прибыл с визитом в США в конце октября, где планировал пробыть до 3 ноября.

Власти писали, что сразу по прибытии Варфоломей почувствовал недомогание и был госпитализирован на для обследования в больницу Вашингтона.

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Тэги: США, больница, патриарх Варфоломей, стентирование
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