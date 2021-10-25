Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США
Вселенский патриарх по завершении своего визита в США провел ночь в больнице Нью-Йорка. В среду днем ему сделали стентирование.
сообщает ABC News.
81-летний Варфоломей был госпитализирован в больнице Mount Sinai на Манхэттене. Ему сделали ангиограмму, которая определила необходимость установки стента (трубки, помещенной в кровеносный сосуд для увеличения кровотока).
Ожидается, что патриарха выпишут в четверг.
Лечение задержало возвращение Варфоломея домой в Турцию, которое было запланировано на среду по завершении напряженного 12-дневного тура по США.
Патриарх прибыл с визитом в США в конце октября, где планировал пробыть до 3 ноября.
Власти писали, что сразу по прибытии Варфоломей почувствовал недомогание и был госпитализирован на для обследования в больницу Вашингтона.