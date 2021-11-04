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11:34 04 Ноября 2021 115 Комментарии
В Украине одна область вернулась из “оранжевой” в “желтую”
Тернопольская область перешла в «желтую» зону карантина.
С 4 ноября Тернопольская область находится в желтой зоне карантина
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Тернопольской области смягчили карантинные ограничения из-за улучшения эпидемиологической ситуации – с сегодняшнего дня область возвращается в «желтую» зону карантина. До этого момента Тернопольщина относилась к «оранжевой» карантинной зоне.
Кроме Тернопольской области, в желтой зоне карантина сейчас находятся Кировоградская и Закарпатская области.
Причиной улучшения эпидемиологических показателей в Минздрав считают успешную компанию по вакцинации.
Как ранее сообщали Власти, в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей.
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Тэги: карантин, тернопольская область, желтая зона
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