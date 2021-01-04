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23:59 04 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Ford сможет превратить любую обычную машину в электрокар

С помощью нового электродвигателя автовладельцы смогут переоборудовать свои машины на двигателях внутреннего сгорания в электромобили.

Для презентации Ford поставила Eluminator e-crate в классический пикап 1978 года.

В Лас-Вегасе, 2 ноября 2021 г,  компания Ford представила будущее электрифицированных нестандартных автомобилей, представляя полностью электрическую концепцию F-100 Eluminator – демонстрационный грузовик с нулевым выбросом выхлопных газов на базе совершенно нового Ford Performance.

Основанная на традиционном пикапе F-100 1978 года, концепция F-100 Eluminator оснащена полным приводом от двух мощных электродвигателей. Два тяговых электродвигателя приводят в движение передние и задние колеса, развивая мощность 480 лошадиных сил и крутящий момент — 433 ньютон-метра.

«Владельцы Ford с самого начала персонализировали, настраивали и улучшали свои автомобили – от изменения внешнего вида до увеличения мощности», – сказал Эрик Син, глобальный директор по персонализации автомобилей, аксессуарам и лицензированию.

Eluminator e-crate стоит 3,9 тысячи долларов (около 102 тыс грн). Он создан на основе двигателя первого серийного электрокара под брендом Mustang.

В дальнейшем Ford планирует продавать аккумуляторные системы, инверторы контроллеры и другие запчасти, которые помогут превратить обычную машину в электрокар как у дилеров,  так и онлайн.

«Наша концепция F-100 Eluminator – это предварительный просмотр того, как мы поддерживаем клиентов, поскольку они переходят на полностью электрические и обеспечивают нулевые выбросы выхлопных газов даже для наших традиционных автомобилей», -  подытожили топ-менеджеры Ford.

Ford Motor Ford Motor Company (NYSE: F) – глобальная компания, базирующаяся в Dearborn, штат Мичиган. Основная концепция компании – помочь построить лучший мир, в котором каждый человек может свободно двигаться и реализовывать свои мечты. Ford разрабатывает, производит, продает и обслуживает полную линейку подключаемых к сети, все более электрифицированных легковых и коммерческих автомобилей: грузовики Ford, грузовые автомобили, фургоны и легковые автомобили, а также автомобили класса люкс Lincoln. В Ford работает около 184 000 человек по всему миру. Более подробную информацию о компании, ее продуктах и ​​компании Ford Motor Credit можно найти на сайте corporate.ford.com.

Ранее Власти писали, что мировые лидеры на конференции по климату в Глазго договорились прекратить вырубку лесов на планете до 2030 года

Источник:
Тэги: ford, форд, электрокары
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