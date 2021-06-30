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Главная » Украина » Общество
12:58 04 Ноября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Рада выделили 800 млн грн на кислородные станции для ковидных больниц

В Верховной раде приняли решение о увеличении расходов на закупку кислородных станций для COVID-больниц.

Средства на дополнительный кислород предлагают взять из поступлений от импортного НДС

Об этом сообщили на пленарном заседании ВР, которое прошло 4 ноября и транслировалось телеканалом Рада.

Так, в ВР поддержали законопроект № 5460, который предусматривает увеличение расходов на закупку кислородных станций для COVID-больниц еще на 800 млн гривен.

Согласно принятому закону, из выделенных 800 млн 650 млн пойдет на закупку оборудования, а остальные 150 млн гривен пойдут на установку и монтаж соответствующего оборудования.

Средства на дополнительный кислород предлагают взять из поступлений от импортного НДС.

Как ранее сообщали Власти, в больницах Украины значительно выросло потребление кислорода.

Источник:
Тэги: ВР, законопроект, средства, кислород
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