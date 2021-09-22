Флагман ВМС США вошел в Черное море

Военный корабль Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября.

За военным кораблем США будет наблюдать черноморский флот РФ



Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

Флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря.

О переходе флагмана в Черное море американские военные сообщили за несколько дней до этого.

За военным кораблем США будет наблюдать черноморский флот РФ.

Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году.

Главная особенность военного корабля заключается в том, что он может передавать и принимать большие объёмы защищённых данных в любой точке Земли через специализированные зашифрованные каналы связи.

Корабль оснащен двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster, двумя артиллерийскими 20-мм пушками Phalanx CIWS, четырьями 12,7-мм пулеметами M2. В авиагруппу корабля входит вертолет SH-60 Knight Hawk.

В 1994 году он участвовал в операции на Гаити, в 2008-м во время российско-грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.

Как ранее сообщали Власти, в Черное море направляется флагман Шестого флота США.

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