Флагман ВМС США вошел в Черное море
Военный корабль Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября.
Об этом сообщает ТАСС в Telegram.
Флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря.
О переходе флагмана в Черное море американские военные сообщили за несколько дней до этого.
За военным кораблем США будет наблюдать черноморский флот РФ.
Mount Whitney – командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году.
Главная особенность военного корабля заключается в том, что он может передавать и принимать большие объёмы защищённых данных в любой точке Земли через специализированные зашифрованные каналы связи.
Корабль оснащен двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster, двумя артиллерийскими 20-мм пушками Phalanx CIWS, четырьями 12,7-мм пулеметами M2. В авиагруппу корабля входит вертолет SH-60 Knight Hawk.
В 1994 году он участвовал в операции на Гаити, в 2008-м во время российско-грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.
Как ранее сообщали Власти, в Черное море направляется флагман Шестого флота США.