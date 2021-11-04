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14:37 04 Ноября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Биохимик рассказал, рассказал когда будет готова украинская вакцина от COVID-19

Разработка украинской вакцины может продолжаться еще долгое время.

В прошлом году Львовский Институт биохимии также заявлял о скором создании вакцины

Об этом сообщил украинский ученый–биохимик Сергей Комиссаренко в эфире программы «Сегодня Утро» телеканала «Украина 24″.

Так, по словам биохимика, несмотря на сенсационные новости о прогрессе в создании украинскими учеными новой вакцины от коронавируса, до создания прототипа вакцины еще очень далеко.

«Немного удивлен так называемой сенсацией, это на самом деле один из рабочих моментов в отношении возможного создания вакцины. До создания вакцины еще очень далеко», – отметил биохимик.

Комиссаренко рассказал, что в прошлом году Львовский Институт биохимии также заявлял о скором создании вакцины, однако этого так и не произошло.

В настоящее время разработка проходит испытание на мышах, однако каких либо определенных результатов еще не было достигнуто.

Ученый–биохимик отметил, что разработки в этой сфере проходят не только во Львове, но и в Киеве. Но, пока что ни одна украинская разработка не находится на той стадии, когда можно в открытую заявлять об работоспособности и эффективности разрабатываемых препаратов.

Как ранее сообщали Власти, в Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность.

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Тэги: Львов, вакцина, украинская вакцина, биохимик
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