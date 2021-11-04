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18:09 04 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Арахамия проанонсировал отставки еще двух министров

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете министров.

Арахамия пообещал дальнейшие отставки в Кабмине

Как сообщил Укринформ, об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Две (отставки – ред.) есть», – отметил нардеп, комментируя вопрос о планируемых кадровых изменениях в правительстве.

В то же время Арахамия отказался называть конкретных чиновников, которых могут уволить в ближайшее время.

Ранее Власти писали, что Верещук, Рябикин и Свириденко стали новыми министрами в Кабмине. За их кандидатуры проголосовали 4 ноября.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, Кабмин, Давид Арахамия
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