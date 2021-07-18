Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

Великобритания одобрила таблетку от COVID-19, разработанную американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Молнупиравир надо принимать на ранней стадии болезни.



Об этом сообщает Reuters.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало четверг препарат молнупиравир для людей с COVID-19 легкой и средней степени тяжести.

Испытания, проводившиеся в прошлом месяце, показали, что молнупиравир может вдвое снизить вероятность смерти или госпитализации у тех, кто наиболее подвержен риску развития тяжелой формы COVID-19, если его принимать на ранней стадии болезни.

Ранее Власти писали, что таблетки молнупиравира снижают риск госпитализации на 50%.

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