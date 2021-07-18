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19:15 04 Ноября 2021 0 Комментарии
Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса
Великобритания одобрила таблетку от COVID-19, разработанную американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.
Молнупиравир надо принимать на ранней стадии болезни.
Об этом сообщает Reuters.
Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало четверг препарат молнупиравир для людей с COVID-19 легкой и средней степени тяжести.
Испытания, проводившиеся в прошлом месяце, показали, что молнупиравир может вдвое снизить вероятность смерти или госпитализации у тех, кто наиболее подвержен риску развития тяжелой формы COVID-19, если его принимать на ранней стадии болезни.
Ранее Власти писали, что таблетки молнупиравира снижают риск госпитализации на 50%.
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Тэги: Великобритания, таблетки, коронавирус
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