В Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в борделе
Все взрослые жители и гости австрийской столицы могут привиться прямо в венском борделе Funpalast.
Об этом пишет Heute.
«Правило 4-B для вакцинации в Вене (в специальном автобусе, лодке, трамвае, супермаркете Billa – Bus, Boot, Bim, Billa) дополнилось пятым B – борделем (Bordell)», – шутит менеджер Петер Ласкарис.
Каждый понедельник с 16:00 до 22:00 любой совершеннолетний австриец может без предварительной записи прийти сюда и сделать прививку одной из официально утвержденных вакцин. Женщинам там также будут рады.
Все, кто сделал прививку, получат купон на бесплатный вход в бордель.
«Надеюсь, мы сможем внести посильный вклад в повышение уровня вакцинации населения», – говорит босс Funpalast Кристоф Лилахер, которого цитирует Kronen Zeitung.
Акция началась 1 ноября и продлится до конца месяца.
Ранее Власти писали, что в Польше открыли пункты вакцинации от COVID-19 на кладбищах.