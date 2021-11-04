В Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в борделе

Все взрослые жители и гости австрийской столицы могут привиться прямо в венском борделе Funpalast.

Девушки уже с нетерпением ждут клиентов.



Об этом пишет Heute.

«Правило 4-B для вакцинации в Вене (в специальном автобусе, лодке, трамвае, супермаркете Billa – Bus, Boot, Bim, Billa) дополнилось пятым B – борделем (Bordell)», – шутит менеджер Петер Ласкарис.

Каждый понедельник с 16:00 до 22:00 любой совершеннолетний австриец может без предварительной записи прийти сюда и сделать прививку одной из официально утвержденных вакцин. Женщинам там также будут рады.

Все, кто сделал прививку, получат купон на бесплатный вход в бордель.

«Надеюсь, мы сможем внести посильный вклад в повышение уровня вакцинации населения», – говорит босс Funpalast Кристоф Лилахер, которого цитирует Kronen Zeitung.

Акция началась 1 ноября и продлится до конца месяца.

Ранее Власти писали, что в Польше открыли пункты вакцинации от COVID-19 на кладбищах.

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