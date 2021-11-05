В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит

В Украине со следующей недели невакцинированные граждане, которые переболели COVID-19, смогут получить сертификат о выздоровлении, который в течении 90 суток дает те же преимущества, что и документ о вакцинации.

Получить сертификат о выздоровлении смогут не все



Об этом сообщилаа пресс-служба Минздрава. Имея такой сертификат можно без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в “желтой” и “красной” зонах карантина.

Но получить такой документ смогут не все.

Сертификат будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 после запуска функционала нового сертификата.

Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

Также обязательным условием для генерации является медицинская запись врача об установленном диагнозе, которая должна отобразиться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

То есть украинцы, которые после положительного ПЦР теста не обратились к врачу, получить сертификат не смогут.

Сгенерировать сертификат можно в приложении или на портале “Дия” через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения.

Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней.

Получить его можно будет не больше двух раз в год.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях «желтого» и «красного» уровней эпиднебезопасности;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС.

Как сообщали Власти, для получения COVID-сертификата в приложении “Дия” теперь не нужно постоянно крутить головой, документ генерируется без электронной подписи.

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