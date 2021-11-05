Помощник Байдена, который был с ним в Европе, заболел COVID-19

Администрация подтвердила, что сотрудник, летевший с президентом в Европу на прошлой неделе, получил положительный результат теста на коронавирус.

Президент Байден садится на самолет в аэропорту Эдинбурга.



Об этом сообщает AP.

Заболевшего оставили в Шотландии на карантин, он проходит дополнительные тесты.

Белый дом сообщил, что во вторник у Байдена коронавирус не выявили.

Белый дом заявляет, что из-за предосторожности несколько сотрудников, которые были в тесном контакте с заболевшим, не вернулись в США на борту Air Force One вместе с президентом, а улетели другим правительственным самолетом.

Отмечается, что члены американской делегации, работавшие с Байденом во время его пятидневной поездки на саммиты в Рим и Глазго, ежедневно тестировались.

Ранее Власти писали, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в воскресенье вечером, что у нее положительный результат на COVID-19.

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