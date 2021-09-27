В Украине проведут испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило проведение испытаний таблеток Pfizer и Merck от COVID-19.

Препарат компании Pfizer, под названием "Ритонавир" будут тестироваться на тех, кто контактировал с больными COVID-19



Об этом сообщается в соответствующем приказе МОЗ Украины.

В Украине проведут два фармацевтических испытания препаратов от коронавируса. Речь идет о таблетках производства компаний Pfizer и Merck, которые должны снизить риск осложнений и летального исхода для больных COVID-19.

Так, препарат компании Pfizer, под названием «Ритонавир» будут тестироваться на тех, кто контактировал с больными COVID-19.

В тоже время перепарят «Молнупинавир» производства Merck будет проходить клинические испытания на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета. Их будут тестировать на взрослых, проживающих с больными COVID-19.

Испытываемые препараты являются первыми в своем роде, предназначенными для массового использования. До сих пор подобные препараты для лечения коронавирусной инфекции применялись только в больницах для помощи пациентам в тяжелом состоянии.

Клинические испытания показали, что новое лекарство может наполовину снизить риск госпитализации и смерти для людей из группы риска.

Как ранее сообщали Власти, в лаборатории польского Гданьска начались испытания украинской вакцины от COVID-19, которую планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

Тэги: Pfizer, испытания, фармацевтика, covid-19, Merck, Ритонавир, Молнупинавир