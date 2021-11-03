На Николаевщине полковник ВСУ шпионил в пользу российской разведки
Полковник ВСУ с гражданством РФ сотрудничал с военными Вооруженных Сил Российской Федерации.
Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины
В ходе следствия было установлено, что командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области обладая самой высокой формой допуска к секретным данным сотрудничал с российскими военными и разведкой. У полковника были контакты и со спецслужбами РФ, а при обыске у него нашли паспорт гражданина России.
По месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты жесткие диски, флешки и электронная техника, на которой хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом.
В настоящее время проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления, а также решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.
Как ранее сообщали Власти, бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене.