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13:48 05 Ноября 2021 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

На Николаевщине полковник ВСУ шпионил в пользу российской разведки

Полковник ВСУ с гражданством РФ сотрудничал с военными Вооруженных Сил Российской Федерации.

У полковника были контакты и со спецслужбами РФ

Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины

В ходе следствия было установлено, что командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области обладая самой высокой формой допуска к секретным данным сотрудничал с российскими военными и разведкой. У полковника были контакты и со спецслужбами РФ, а при обыске у него нашли паспорт гражданина России.

По месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты жесткие диски, флешки и электронная техника, на которой хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом.

Изъятые вещественные доказательства

В настоящее время проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления, а также решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали Власти, бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене.

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Тэги: всу, госизмена, полковник всу
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