В Берлине выпал из окна посольства РФ дипломат, работавший на ФСБ: тело срочно вывезли в Москву
В Германии возле посольства России нашли тело российского дипломата, который, предположительно работал на ФСБ. Он выпал из окна.
По информации издания Spiegel, инцидент произошел еще 19 октября около 07:20, но информация о нем стала известна только сейчас.
Издание сообщает, что 35-летний мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в берлинском районе Митте. Его пытались реанимировать, но безуспешно.
Российское посольство заявило Spiegel, что это был несчастный случай, и отказалось от дальнейших комментариев по этическим соображениям
Дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие спецслужбы раскусили в россиянине замаскированного сотрудника внутренней разведывательной службы ФСБ.
По информации российского издания The Insider, погибшего дипломата звали Кирилл Жало. Он был сыном главы Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.
Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.
“Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной”, — сообщает издание.
Сообщается, что из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, российское посольство репатриировало тело на следующий день.
Ранее Власти писали, что в Киевской области нашли мертвым одного из столичных судей.