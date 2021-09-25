В Берлине выпал из окна посольства РФ дипломат, работавший на ФСБ: тело срочно вывезли в Москву

В Германии возле посольства России нашли тело российского дипломата, который, предположительно работал на ФСБ. Он выпал из окна.

Дипломат выпал из окна верхнего этажа



По информации издания Spiegel, инцидент произошел еще 19 октября около 07:20, но информация о нем стала известна только сейчас.

Издание сообщает, что 35-летний мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в берлинском районе Митте. Его пытались реанимировать, но безуспешно.

Российское посольство заявило Spiegel, что это был несчастный случай, и отказалось от дальнейших комментариев по этическим соображениям

Дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие спецслужбы раскусили в россиянине замаскированного сотрудника внутренней разведывательной службы ФСБ.

По информации российского издания The Insider, погибшего дипломата звали Кирилл Жало. Он был сыном главы Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

“Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной”, — сообщает издание.

Сообщается, что из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, российское посольство репатриировало тело на следующий день.

Ранее Власти писали, что в Киевской области нашли мертвым одного из столичных судей.

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