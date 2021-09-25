НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:11 05 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Берлине выпал из окна посольства РФ дипломат, работавший на ФСБ: тело срочно вывезли в Москву

В Германии возле посольства России нашли тело российского дипломата, который, предположительно работал на ФСБ. Он выпал из окна.

Дипломат выпал из окна верхнего этажа

По информации издания Spiegel, инцидент произошел еще 19 октября около 07:20, но информация о нем стала известна только сейчас.

Издание сообщает, что 35-летний мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в берлинском районе Митте. Его пытались реанимировать, но безуспешно.

Российское посольство заявило Spiegel, что это был несчастный случай, и отказалось от дальнейших комментариев по этическим соображениям

Дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие спецслужбы раскусили в россиянине замаскированного сотрудника внутренней разведывательной службы ФСБ.

По информации российского издания The Insider, погибшего дипломата звали Кирилл Жало. Он был сыном главы Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

“Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной”, — сообщает издание.

Сообщается, что из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, российское посольство репатриировало тело на следующий день.

Ранее Власти писали, что в Киевской области нашли мертвым одного из столичных судей.

Источник:
Тэги: Россия, ФСБ, берлин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.09.2021 02:31
На Камчатке разбился вертолет ФСБ России
ТОР
07.06.2021 16:30
Россия выслала украинца, подозреваемого в работе с СБУ
ТОР
29.04.2021 13:00
ФСБ задержала «сторонников украинских радикалов» в девяти городах России
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Верховной Раде под креслом депутата нашли пакет с картошкой: хозяин неизвестен

14:33 Украина

Разумков создает в ВР межфракционное объединение «Разумная политика»: кто войдет

13:46 Украина

Это предупредительный выстрел для мира: ВОЗ – о новой вспышке COVID-19 в Европе

10:45 Мир

В Германии – рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии

08:28 Мир

В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит

07:06 Украина

У Саакашвили начались проблемы с памятью – он забыл имена друзей

02:33 Мир

В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

ВОЗ одобрила новую вакцину от COVID-19: что о ней известно

09:31 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

Новости | NetGameSlots.com