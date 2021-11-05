В Измаиле в реанимации пытаются спасти женщину с фейковым COVID-сертификатом. Видео

Женщина призналась в том, что не вакцинирована, только после того, как попала в реанимацию.

2 ноября женщину перевели в реанимацию – ее состояние продолжает ухудшаться и ей нужна активная кислородная терапия



Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации в Facebook.

На днях в Дунайскую областную больницу в г. Измаил поступила женщина в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19. До этого пациентка пыталась вылечить себя сама дома, однако ее состояние резко ухудшилось. У женщины на руках был сертификат о вакцинации, в котором говорилось, что она успешно вакцинирована двумя дозами вакцины.

Однако в последствии, по словам генерального директора Дунайской областной больницы Виталия Гайдукова, выяснилось, что сертификат был выдан незаконно – женщина призналась, что не была вакцинирована.

«Мы решили провести комиссионный осмотр пациентки. В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего «ководным» отделением ей сказали: «Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы». Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: «Я не вакцинирована», – рассказал Виталий Гайдуков.

2 ноября женщину перевели в реанимацию – ее состояние продолжает ухудшаться и ей нужна активная кислородная терапия.

Руководство больницы сообщило об этом случае не только в Департамент здравоохранения ООДА, но и в Службу безопасности Украины.

Сейчас в больнице находятся 150 кислородозависимых пациентов, и это благодаря тому, что летом было увеличено количество кислородных точек, иначе можно было бы взять только 80 пациентов.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове задержали еще одного создателя фейковой “Дії”.

Тэги: Одесская область, измаил, вакцинация, поддельный сертификат