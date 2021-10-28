Впервые в истории Папа Римский назначил монахиню губернатором Ватикана
52-летняя Рафаэлла Петрини стала самой высокопоставленной женщиной в самом маленьком государстве в мире.
Об этом сообщает Reuters.
Новое назначение свидетельствует о том, что Папа выполняет данное несколько лет назад обещания «улучшить гендерный баланс», отмечает агентство.
Новую должность Рафаэллы Петрини можно сравнить с должностью заместителя губернатора штата или заместителя мэра города.
Губернаторство обеспечивает ежедневную работу Ватикана: контролирует департаменты охраны, пожарных, службу здравоохранения, музеи, техническое обслуживание и офисный персонал.
Рафаэлла Петрини получила степень по политическим наукам в Свободном международном университете социальных исследований Гвидо Карли и докторскую степень в Папском университете св. Фомы Аквинского.
Ранее Власти писали, что Папа Франциск собрался на покой по состоянию здоровья.