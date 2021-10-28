Впервые в истории Папа Римский назначил монахиню губернатором Ватикана

52-летняя Рафаэлла Петрини стала самой высокопоставленной женщиной в самом маленьком государстве в мире.

Рафаэлла Петрини входит в женскую римско-католическую религиозную общину Сестер-Евхаристок.



Об этом сообщает Reuters.

Новое назначение свидетельствует о том, что Папа выполняет данное несколько лет назад обещания «улучшить гендерный баланс», отмечает агентство.

Новую должность Рафаэллы Петрини можно сравнить с должностью заместителя губернатора штата или заместителя мэра города.

Губернаторство обеспечивает ежедневную работу Ватикана: контролирует департаменты охраны, пожарных, службу здравоохранения, музеи, техническое обслуживание и офисный персонал.

Рафаэлла Петрини получила степень по политическим наукам в Свободном международном университете социальных исследований Гвидо Карли и докторскую степень в Папском университете св. Фомы Аквинского.

Ранее Власти писали, что Папа Франциск собрался на покой по состоянию здоровья.

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