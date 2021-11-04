В Украине новый рекорд по смертности от коронавируса

За минувшие сутки в Украине скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом.

Прошлый рекорд по смертности был поставлен всего около недели назад



Статистика была опубликована на сайте Министерства здравоохранения.

Так, за последние сутки в Украине от последствий COVID-19 погибло 793 человека. Это самое большое количество суточных летальных исходов за весь период пандемии.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Херсонской области – 144 и Днепропетровской области – 89. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.

Прошлый рекорд был поставлен всего около недели назад – 25 октября и составил 734 летальных исходов.

Показатель заболеваемости также держится на достаточно высоком уровне – за сутки в Украине выявили 25 063 заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек.

Как ранее сообщали Власти, в Евросоюзе исключили Украину из списка стран для путешествий из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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