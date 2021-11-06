В России рекордное количество заболевших коронавирусом
Россия обновила суточный антирекорд по заражениям коронавирусом.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
В России новый рекорд по количеству зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 был обнаружен у 41 335 человек.
Количество летальных исходов за прошедшие сутки составило 1 188 человек.
Больше всего смертей в Москве – 98, в Санкт-Петербурге – 86, в Московской области – 49. Общее число смертей от коронавируса выросло до 245 635.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 755 930 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 7 535 172 пациентов, в том числе 29 201 за последние сутки.
Как ранее сообщали Власти, в России уже 17-й день подряд регистрируют более 1000 летальных исходов в сутки.