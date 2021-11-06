НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
12:48 06 Ноября 2021 Просмотров 218   КомментариевКомментарии

В России рекордное количество заболевших коронавирусом

Россия обновила суточный антирекорд по заражениям коронавирусом.

Количество летальных исходов за прошедшие сутки составило 1 188 человек

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

В России новый рекорд по количеству зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 был обнаружен у 41 335 человек.

Количество летальных исходов за прошедшие сутки составило 1 188 человек.

Больше всего смертей в Москве – 98, в Санкт-Петербурге – 86, в Московской области – 49. Общее число смертей от коронавируса выросло до 245 635.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 755 930 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 7 535 172 пациентов, в том числе 29 201 за последние сутки.

Как ранее сообщали Власти, в России уже 17-й день подряд регистрируют более 1000 летальных исходов в сутки.

Источник:
Тэги: Россия, статистика, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.11.2021 10:40
В Украине новый рекорд по смертности от коронавируса
ТОР
04.11.2021 11:23
В России новый рекорд смертности от COVID-19
ТОР
27.03.2020 16:45
В России более 1000 подтвержденных случаев заражения COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине новый рекорд по смертности от коронавируса

10:40 Украина

Ученые выяснили, как долго антитела к коронавирусу остаются в организме человека

03:15 Мир

На урок в канадской школе пришел лось

23:03 Мир

В Верховной Раде под креслом депутата нашли пакет с картошкой: хозяин неизвестен

14:33 Украина

Разумков создает в ВР межфракционное объединение «Разумная политика»: кто войдет

13:46 Украина

Это предупредительный выстрел для мира: ВОЗ – о новой вспышке COVID-19 в Европе

10:45 Мир

В Германии – рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии

08:28 Мир

В Украине вводят сертификаты о выздоровлении от COVID-19: кто и когда их получит

07:06 Украина

У Саакашвили начались проблемы с памятью – он забыл имена друзей

02:33 Мир

В Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в борделе

01:36 Мир

В Днепре маршрутки не успевают возить пассажиров – обслуживают похороны из-за всплеска COVID-19

00:13 Украина

Новости | NetGameSlots.com