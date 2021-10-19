У президента Чехии обнаружили хронический цирроз печени

По мнению медицинского совета, 77-летний Милош Земан по-прежнему нуждается в госпитализациии пока не может посвятить себя работе.

Маловероятно», что президент вернется к работе в ближайшие недели.



Об этом пишет издание České noviny.

Хирург Павел Пафко, который также является членом медицинского совета, сказал, что у Земана хроническое заболевание печени, а именно – цирроз.

Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из больницы пока преждевременно, потому что эту болезнь нельзя полностью вылечить.

Ранее Власти писали, что в Чехии объявили о недееспособности президента и хотят лишить его полномочий.

Тэги: Чехия, Милош Земан, цирроз печени