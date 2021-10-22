Директор ЦРУ приезжал в Москву предостеречь от нападения на Украину, – CNN

Президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.

Уильям Бёрнс приезжал в Москву с вполне определенной целью.



Об этом пишет CNN.

Директор ЦРУ предупредил руководство России о пристальном внимании США к передвижениям российских войск вблизи украинской границы и предостерег от намерений провести какие-либо наступательные операции.

США все больше обеспокоены перемещением российских войск и техники вблизи границы с Украиной, отмечает агентство.

Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. Источники сообщили CNN, что после своих встреч в Москве Бёрнс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке со стороны США.

Глава ЦРУ посещал Москву 2-3 ноября. Сообщалось, что он встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Ранее Власти писали, что Россия возобновила переброску войск к украинским границам.

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