19-летний украинец выиграл золото чемпионата мира по боксу

Юрий Захареев, выступающий в весовой категории до 71 кг, выиграл в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Белграде.

Юрий Захареев в финале победил россиянина Вадима Мусаева.



В финальном поединке он победил россиянина Вадима Мусаева, сообщается на сайте Федерации бокса Украины.

Начиная с первой трехминутки, Юрий Захареев владел инициативой. Все попытки россиянина подловить Юрия на контратаках завершались ничем.

Единогласным решением судей Захареев одержал победу и завоевал звание чемпиона мира.

Таким образом, после «золота» Александра Хижняка на мировом первенстве 2017 года у Украины вновь есть победитель главного турнира AIBA, отмечается в сообщении.

Захареев является чемпионом мира и Европы на юношеском уровне, а также семикратным чемпионом Украины.

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