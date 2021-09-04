Украина и США подпишут хартию стратегического партнерства

В обновленной хартии будет говорится о «вызовах 21 века» с которыми столкнулись страны.

Подписание обновленной хартии планируется на 10 ноября



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что администрация США считает необходимым подписать обновленную хартию стратегического партнерства с Украиной. В новой хартии отразят реалии современного мира и проблемы, с которым столкнулись страны в 21 веке.

«Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века», – отметил Нед Прайс.

Представитель госдепа также напомнил, что 10 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать с визитом главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Во время визита и планируется подписать обновленную хартию.

Как ранее сообщали Власти, беспокойтесь из-за уничтоженной гаубицы – Кулеба ответил Германии и Франции по поводу Байрактара.

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