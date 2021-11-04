Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

В субботу, 6 ноября, выехал из дома и перестал выходить на связь с семьей замдиректора Львовского исторического музея Юрий Силецкий. В воскресенье его нашли мертвым.

Юрия Силецкого нашли мертвым



Об этом сообщил ZAXID.NET со ссылкой на информацию заместителя директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Лесю Гарасим.

Женщина написала в Facebook о смерти Силецкого и уточнила, что деталей пока нет.

В пресс-службе полиции Львовщины подтвердили эту информацию. Правоохранители уточнили, что на месте, где нашли мертвого мужчину и автомобиль, работают эксперты. Других подробностей трагедии не раскрыли.

38-летний Силецкий был объявлен в розыск 7 ноября. Накануне он выехал около 13:00 из дома в Винниках в направлении Тернополя и с тех пор не выходил на связь.

Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.

Ранее Власти писали, что в Кривом Роге найдено тело Андрея Павлова, который был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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