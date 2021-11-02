Биологическая опасность: в Киеве опечатали ресторан, где собирались противники вакцинации
В Киеве опечатали пленкой и заклеили ограничительными лентами ресторан Nebos, расположенный на Малой Житомирской недалеко от Майдана.
Об этом сообщило издание Бабель. Кроме того, активисты наклеили на ресторан несколько табличек с надписью “биологическая опасность”.
Это вегетарианское заведение называло себя «зоной свободных людей», в котором могут собираться противники вакцинации и карантинных ограничений. Последние ресторан неоднократно нарушал.
Неделю назад в Nebos пришли полицейские и составили протокол за нарушение.
Заклеили ресторан пленками и лентами активисты. Чуть позже сотрудники заведения все убрали, оно работает и снова принимает посетителей.
Ранее Власти писали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки 7 ноября.