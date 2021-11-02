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Главная » Украина » Общество
09:13 08 Ноября 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Биологическая опасность: в Киеве опечатали ресторан, где собирались противники вакцинации

В Киеве опечатали пленкой и заклеили ограничительными лентами ресторан Nebos, расположенный на Малой Житомирской недалеко от Майдана.

Ресторан опечатали активисты

Об этом сообщило издание Бабель. Кроме того, активисты наклеили на ресторан несколько табличек с надписью “биологическая опасность”.

Это вегетарианское заведение называло себя  «зоной свободных людей», в котором могут собираться противники вакцинации и карантинных ограничений. Последние ресторан неоднократно нарушал.

Неделю назад в Nebos пришли полицейские и составили протокол за нарушение.

Ресторан неоднократно нарушал карантинные ограничения

Ресторан неоднократно нарушал карантинные ограничения

Заклеили ресторан пленками и лентами активисты. Чуть позже сотрудники заведения все убрали, оно работает и снова принимает посетителей.

Ранее Власти писали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки 7 ноября.

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Тэги: Киев, ресторан, карантин
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