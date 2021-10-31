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11:16 08 Ноября 2021 97 Комментарии
В США детей вакцинировать будут прямо в школах
Администрация Байдена планирует на следующей неделе разослать письмо в школы с просьбой разместить у себя пункты вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации в Нью-Йорке.
Об этом сообщает AP.
Департамент образования также призывает школы проводить вебинары, на которых родители могли бы поговорить с врачами о вакцинации детей.
Многие преподаватели считают, что дети, пройдя курс вакцинации, смогут вернуться к обычным занятиям, как это было до пандемии, а не учиться дистанционно.
Если школы не захотят открывать пункты вакцинации, то семьи смогут сделать прививки своим детям в больницах.
Ранее Власти писали, что в США одобрили прививки детей от 5 лет вакциной Pfizer.
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Тэги: США, школы, вакцинация
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