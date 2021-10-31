В США детей вакцинировать будут прямо в школах

Администрация Байдена планирует на следующей неделе разослать письмо в школы с просьбой разместить у себя пункты вакцинации.

Мобильный пункт вакцинации в Нью-Йорке.



Об этом сообщает AP.

Департамент образования также призывает школы проводить вебинары, на которых родители могли бы поговорить с врачами о вакцинации детей.

Многие преподаватели считают, что дети, пройдя курс вакцинации, смогут вернуться к обычным занятиям, как это было до пандемии, а не учиться дистанционно.

Если школы не захотят открывать пункты вакцинации, то семьи смогут сделать прививки своим детям в больницах.

Ранее Власти писали, что в США одобрили прививки детей от 5 лет вакциной Pfizer.

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