В Китае строят макеты кораблей США для отработки ракетных атак

В пустыне Синьцзяна китайские военные построили макеты в форме авианосца ВМС США и других военных кораблей – возможно, в качестве учебных целей.

На сделанном со спутника снимке видна движущаяся цель в форме корабля.



Об этом сообщает Reuters.

Китай пытается наращивать свой военный потенциал, поскольку из-за Тайваня напряженность в отношениях с Вашингтоном сохраняется, отмечает агентство.

На спутниковых снимках виден полномасштабный контур авианосца и, по крайней мере, двух эсминцев.

На снимках также видны рельсы с установленной на ней мишенью размером с корабль, которую, по словам экспертов, можно использовать для имитации движущегося судна.

Комплекс использовался для испытаний баллистических ракет, сообщили в Военно-морском институте США.

Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона, вооруженные силы Китая провели боевые стрельбой в Южно-Китайском море в июле 2020 года, выпустив шесть противокорабельных ракет.

Как отмечают эксперты, возможно, те стрельбы в море были не очень удачными и китайские ракетчики решили теперь тренироваться на суше.

Ранее Власти писали, что Китай провел испытания подводной взрывчатки, которая способна превращать в руины порты и авианосцы США.

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