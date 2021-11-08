На Закарпатье легковушка влетела в грузовик: есть погибший

В селе Каменское произошло серьезное ДТП с участием грузовика.

Водителя грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести



Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Закарпатской области.

7 ноября в селе Каменское Береговского района произошло смертельное ДТП.

48-летний водитель автомобиля «Seat» допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Scania» во время совершения обгона.

В результате столкновения оба автомобиля вынесло на обочину. Прибывшие на место спасательные службы констатировали смерть водителя легковушки, а водителя грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.

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