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11:40 08 Ноября 2021 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

На Закарпатье легковушка влетела в грузовик: есть погибший

В селе Каменское произошло серьезное ДТП с участием грузовика.

Водителя грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Закарпатской области.

7 ноября в селе Каменское Береговского района произошло смертельное ДТП.

48-летний водитель автомобиля «Seat» допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Scania» во время совершения обгона.

В результате столкновения оба автомобиля вынесло на обочину. Прибывшие на место спасательные службы констатировали смерть водителя легковушки, а водителя грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте

От удара оба транспортных средства снесло с дороги на обочину

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.

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Тэги: дтп, жертва, закарпатская область
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