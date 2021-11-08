Главная » Украина » Происшествия
11:40 08 Ноября 2021 56 Комментарии
На Закарпатье легковушка влетела в грузовик: есть погибший
В селе Каменское произошло серьезное ДТП с участием грузовика.
Водителя грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Закарпатской области.
7 ноября в селе Каменское Береговского района произошло смертельное ДТП.
48-летний водитель автомобиля «Seat» допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Scania» во время совершения обгона.
В результате столкновения оба автомобиля вынесло на обочину. Прибывшие на место спасательные службы констатировали смерть водителя легковушки, а водителя грузовика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.
Источник:
Тэги: дтп, жертва, закарпатская область
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода
08.11.2021 11:30
ТОРПолицейский насмерть сбил пешехода, который ночью шел по дороге
27.11.2020 19:30
ТОРВ Харькове трамвай задавил человека
02.03.2019 18:56