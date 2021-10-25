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12:58 08 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Беларуси огромная колонна мигрантов идет к границе с Польшей. Видео

С территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.

Беларусь добивается эскалации конфликта на общей границе, который может привести к жертвам

Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси в Telegram.

Более тысячи мигрантов с территории Беларуси приближается к пункту пропуску «Брузги» на белорусско-польской границе.

Белорусские пограничники обвиняют в эскалации ситуации на границе польские власти.

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в заявлении ведомства.

Также пограничный комитет сообщил, что принимают все необходимые меры для бесперебойного функционирования пограничных пунктов, а также обеспечивают безопасность мигрантов.

Как сообщает «Польское Радио», ситуацию прокомментировал замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Он заявил о том, Беларусь добивается эскалации конфликта на общей границе, который может привести к жертвам.

Он подчеркнул, что польская сторона готова к такому сценарию.

«Хуже всего то, что на другой стороне позиция становится все более жесткой. Нет понимания того, что происходит по ту сторону. Есть только вера в то, что они якобы отражают какое-то воображаемое нападение», – добавил Вавжик.

Толпа мигрантов

Как ранее сообщали Власти, Польша просит Беларусь принять гуманитарную помощь для нелегальных мигрантов.

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Тэги: Польша, беларусь, граница, мигранты
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