Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

Глава ЦРУ Уильям Бернс и президент РФ Владимир путин провели телефонную беседу, во время которой обсудили двусторонние отношения между странами.

Путин поговорил по телефону с Бернсом



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Да, такой телефонный разговор имел место», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.

Напомним, Бернс приезжал в Москву и провел там два дня 2 и 3 ноября.

Глава ЦРУ встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Бернс ездил в Москву, чтобы «предупредить» Россию по Украине и узнать намерения Кремля.

По его данным, директор ЦРУ после визита говорил по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между Киевом и Москвой.

Ранее Власти писали, что президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.

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