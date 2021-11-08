В Черновцах бешеная белка покусала людей: несколько улиц на карантине

Несколько улиц в Черновцах оказались на карантине из-за нападения на людей белки с бешенством.

Белка с бешенством скончалась, а пострадавшие от ее укусов проходят курс лечения



Об этом сообщается на сайте Черновицкого городского совета.

У белки, которая н днях покусала двух жителей Черновцов подтвердили бешенство. В связи с этим в городе локально введут карантин на улице Первомайской и переулке Топоривский. Сообщается, что в зону карантина рискует войти улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко.

В связи с карантином будут проведены дезинфекции, а также обследования и вакцинация животных на вышеуказанных и близлежащих улицах.

Сообщается, что белка с бешенством скончалась, а пострадавшие от ее укусов проходят курс лечения.

Как ранее сообщали Власти, отказались принимать в двух больницах: в Черновицкой области гражданин Италии умер в скорой.

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