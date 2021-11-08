В Винницкой области BMW влетело в отбойник: погиб 7-летний ребенок

В Винницкой области в результате ДТП погиб 7-летний мальчик и пострадала 45-летняя женщина.

В результате ДТП погиб 7-летний мальчик и пострадала 45-летняя женщина



Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Днем, 7 ноября на автодороге М-12, вблизи с. Каролина Винницкого района произошло смертельное ДТП.

28-летний водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, допустил съезд автомобиля на обочину, после чего столкнулся с дорожным отбойником.

В результате ДТП погиб 7-летний мальчик и пострадала 45-летняя женщина.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали погибшего ребенка и пострадавшую женщину из транспортного средства.

К проведению данных аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава и один спецавтомобиль.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на проспекте Победы насмерть сбили нетрезвого пешехода.

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