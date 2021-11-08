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Главная » Украина » Политика
15:14 08 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Украину из США отправили военные катера класса Island

Из США в Одессу отправились два патрульных катера, переданных в рамках военной помощи Украине.

Катера отправили из порта в Балтиморе

Об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине. Два катера класса Island отправились из американского порта Балтимор, штат Мэриленд.

Они являются частью помощи в размере 2,5 млрд долларов, которые США предоставляют Украине с 2014 года.

В сообщении посольства отмечено, что эти катера повысят совместимость Военно-морских сил Украины с войсками НАТО.

Island – это класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.

Ранее Власти писали, что в США в сентябре 2019 года завершилось обучение и подготовка 32 моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые будут служить на катерах класса Island.

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Тэги: США, катера
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