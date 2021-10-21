НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:01 08 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Харькове поймали шпионов, которые пытались украсть секретные военные разработки. Видео

В Харькове задержали иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии.

Шпион целенаправленно пытался получить сведения военного характера содержащие гостайну

Об этом сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ задержали «шпионов» сразу после того, как кони получили материалы, которые являются государственной тайной.

Было установлено, что иностранный гражданин, длительно пребывавший в Украине, целенаправленно пытался получить сведения военного характера содержащие гостайну. Он же привлек для осуществления своей цели гражданина Украины и платил ему за это деньги.

Проведение обысков

Ведомством были инициированы обыски, в ходе которых были изъяты средства связи, компьютерная техника, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

Изъятое во время обысков

В настоящее время иностранец уведомлен о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Его сообщник – гражданин Украины – уведомлен о подозрении в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщали Власти, Янукович вместе с бывшими чиновниками МВД и СБУ руководил организованной преступной группой.

Источник:
Тэги: СБУ, шпионы, задержание
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.10.2021 12:49
СБУ задержала в Виннице шпиона ФСБ: явка провалена
ТОР
14.09.2021 08:00
СБУ задержала бывшего «командира ДНР»
ТОР
16.02.2021 15:00
СБУ задержала командира РДГ «ЛНР»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Видео

17:25 Мир

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

16:19 Украина

В Беларуси огромная колонна мигрантов идет к границе с Польшей. Видео

12:58 Мир

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Меркель рассказала, чем займется на пенсии

10:07 Мир

Разумков опубликовал список нардепов «Разумной политики»

09:34 Украина

Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

06:57 Украина

Украина и США подпишут хартию стратегического партнерства

19:03 Украина

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

17:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com