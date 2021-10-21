В Харькове поймали шпионов, которые пытались украсть секретные военные разработки. Видео

В Харькове задержали иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии.

Шпион целенаправленно пытался получить сведения военного характера содержащие гостайну



Об этом сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ задержали «шпионов» сразу после того, как кони получили материалы, которые являются государственной тайной.

Было установлено, что иностранный гражданин, длительно пребывавший в Украине, целенаправленно пытался получить сведения военного характера содержащие гостайну. Он же привлек для осуществления своей цели гражданина Украины и платил ему за это деньги.

Ведомством были инициированы обыски, в ходе которых были изъяты средства связи, компьютерная техника, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

В настоящее время иностранец уведомлен о подозрении по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Его сообщник – гражданин Украины – уведомлен о подозрении в государственной измене (ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщали Власти, Янукович вместе с бывшими чиновниками МВД и СБУ руководил организованной преступной группой.

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