Простой жест из TikTok спас девушке жизнь

Она привлекла внимание проезжавшего мимо водителя с помощью популярного в социальной сети TikTok жеста.

Жест, которым пыталась попросить о помощи девушка, впервые в прошлом году представили канадские правозащитники.



Об этом сообщает NBC News.

Полиция штата Кентукки нашла 16-летнюю девушку, пропавшую без вести в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Девушка сидела в автомобиле Toyota. Проезжавший мимо водитель увидел, что она подает ему знак рукой. К счастью, водителей понял, что девушка просит о помощи, и позвонил в экстренную службу 911.

Похитителем оказался 61-летний Джеймс Брик. Он на автомобиле увез девушку из Северной Каролины, проехав несколько штатов. Брика вскоре арестовали. На его телефоне также нашли фотографии несовершеннолетней «сексуального характера».

Жест, которым просила о помощи девушка, впервые в прошлом году представили канадские правозащитники. Они призвали пользоваться им, чтобы незаметно показать, что человек находится в опасности.

Американская полиция также неоднократно рассказывала о нем, чтобы предотвратить случаи преступлений – например, домашнего насилия, о которых жертвам часто бывает трудно сообщить.

Жест стал популярным среди пользователей TikTok.

Ранее Власти писали, что в Австралии нашли пропавшую 4-летнюю девочку – спустя две недели ее вернули родителям.

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