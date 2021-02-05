НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
05:34 09 Ноября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Швеция предложила запретить майнинг криптовалют на территории ЕС

Запрет майнинга криптовалют на территории ЕС поможет замедлить глобальное потепление.

Майнинг приводит к выбросам в 120 млн тонн CO2 в год

Об этом заявил глава Управления финансового надзора Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Бьорн Райзингер.

Правительство Швейцарии выступило с предложением запретить на территории Евросоюза майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work, для соблюдения Парижского климатического соглашения.

В данный момент на алгоритме Proof-of-Work работают биткоин, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero и другие криптовалюты. Майнинг на данном алгоритме требует значительных затрат электроэнергии.

Согласно отчету шведских чиновников, при нынешней ситуации на рынке криптовалют, майнинг приводит к выбросам в 120 млн тонн CO2 в год. Такое количество сравнивается с выбросами от 100 млн авиарейсов туда и обратно рейсами между Швецией и Таиландом.

Актуальным для добычи криптовалют является переход на возобновляемую энергетику. Так, в Сальвадоре, где узаконили биткоины, добывают первую криптовалюту с помощью «100% чистой и возобновляемой энергии», получаемой от активных вулканов.

Как ранее сообщали Власти, курс биткоина подобрался к рекорду.

Источник:
Тэги: Глобальное потепление, экология, криптовалюты, майнинг
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.02.2021 18:00
COVID-19 появился в следствии глобального потепления
ТОР
01.02.2021 20:00
Триллион-тонный айсберг из Антарктиды раскололся на части
ТОР
14.01.2021 13:00
Мировой океан рекордно нагрелся в 2020 году
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Видео

17:25 Мир

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

16:19 Украина

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Меркель рассказала, чем займется на пенсии

10:07 Мир

Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

06:57 Украина

Украина и США подпишут хартию стратегического партнерства

19:03 Украина

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

17:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com