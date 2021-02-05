Швеция предложила запретить майнинг криптовалют на территории ЕС

Запрет майнинга криптовалют на территории ЕС поможет замедлить глобальное потепление.

Майнинг приводит к выбросам в 120 млн тонн CO2 в год



Об этом заявил глава Управления финансового надзора Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Бьорн Райзингер.

Правительство Швейцарии выступило с предложением запретить на территории Евросоюза майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work, для соблюдения Парижского климатического соглашения.

В данный момент на алгоритме Proof-of-Work работают биткоин, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero и другие криптовалюты. Майнинг на данном алгоритме требует значительных затрат электроэнергии.

Согласно отчету шведских чиновников, при нынешней ситуации на рынке криптовалют, майнинг приводит к выбросам в 120 млн тонн CO2 в год. Такое количество сравнивается с выбросами от 100 млн авиарейсов туда и обратно рейсами между Швецией и Таиландом.

Актуальным для добычи криптовалют является переход на возобновляемую энергетику. Так, в Сальвадоре, где узаконили биткоины, добывают первую криптовалюту с помощью «100% чистой и возобновляемой энергии», получаемой от активных вулканов.

Как ранее сообщали Власти, курс биткоина подобрался к рекорду.

Тэги: Глобальное потепление, экология, криптовалюты, майнинг